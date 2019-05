Andrea Ghidone ya no le cree nada a Juan Dhartés

Andrea Ghidone, quien en un primer momento defendió a Juan Darthés tras la denuncia por violación que le hizo Thelma Fardín, dejó marcada una nueva posición sobre el actor que está exiliado en Brasil. “No importa si es inocente o culpable, yo no creo que Juan Darthés trabaje más en la Argentina, si sos inocente creo que no estaría tan mal, no me pegaría tanta depresión. Me quedaría tranquila sabiendo que hay que volver a arrancar”, dijo la actriz.