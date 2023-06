Andrea Taboada reveló el peor defecto de Nancy Pazos, su ex compañera de LAM

“Hay muchos ejemplos de lo mala compañera que es. Es una déspota. Además no puede escuchar a nadie más que a ella misma... está en una realidad paralela", aseguró Andrea Taboada luego de que se enterara que la propia Nancy Pazos no había llamado a Edith Hermida luego de quedarse con su puesto.

"Ella se metió conmigo, me dijo que era como Fiona (NDR: el personaje de Shrek) y también dijo que no podía opinar de la crianza de los hijos porque yo no los tenía, ¿Qué miércoles sabe de mi vida?, ni sabe qué pasó, por qué no pude tener hijos", dijo en su momento.

Embed Nancy Pazos se quedó con el lugar de Edith Hermida. La palabra de Edith en #SociosDelEspectaculo pic.twitter.com/N5MTURgYQU — Socios del espectáculo (@socioseltrece) May 31, 2023

"Lo recuerdo y me vuelvo a poner mal. Es una mina soberbia y nefasta. Nancy Pazos sos nefasta. No resiste archivo ni argumentos. Tiene el dedo acusador, siempre levanta y redobla la apuesta sin saber nada de tu vida", agregó la panelista de LAM.

Sobre su salida de la radio, Edith Hermida le restó importancia al gesto de Nancy Pazos. “Está todo bien con Nancy, yo la llamé cuando me enteré que era ella, que me enteré el jueves. Le mandé un audio y ella me respondió ‘Te me adelantaste, después te llamo para que me contés que onda, fue todo muy desprolijo, pero es lo que hay’”, contó.