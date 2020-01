Andy confesó que se masturbaba antes de grabar

Durante PH, Andy logró climas muy emotivos donde inclusive él terminó emocionado. “La historia de Abel Ayala me conmovió mucho a pesar de que las redes me criticaron mucho -entendieron que presionó con algunas preguntas-, después lo llamé y me dijo que estaba feliz. Han sido muy generosos los invitados. Lo bueno es que cada uno va a dar algo distinto y lo lindo es la mezcla (de personajes) por eso nunca trancé hacer con uno o tres invitados”, explicó el ex CQC.

Tras su buen debut, Andy promete seguir siendo el líder de los sábados.

En cuanto a su disputa por el rating con Mirtha, Kusnetzoff explicó: “En su momento salieron a decir que era parecido y creo que había más referencia a Sábado Bus (1999) que al programa de Mirtha. Al competir eso es algo que genera la prensa pero nunca tuve nada personal con ella. Sigo siendo muy competitivo, me gusta darlo todo en lo que hago”

A la hora de revelar cuál sería su mesa ideal para PH, Andy eligió a Julio Iglesias, Obama, Paul McCartney , Susana Giménez, Pergolini y a Alberto Fernández en su rol como Presidente de la Nación.

Todo para sacar la angustia

Entre otro temas, el ex conductor de Argentinos por su nombre reafirmó una costumbre que muchos no saben: la práctica sexual que empleaba antes de grabar envíos. “Lo de la masturbación es cierto. Maldito Lunes me daba tanta angustia grabarlo, que varias veces he recurrido a la autosatisfacción -como lo decía una película- proponerme que lo mejor del día era eso”, dijo en Agarrate Catalina.

