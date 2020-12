Andy Kusnetzoff se despidió de Metro y ¿funda otra emisora?

Sin embargo, no se quedó ahí y luego realizó una publicación en Instagram, en la que dio más detalles de todo lo que significó su pasó por la radio. “Hacer radio es una forma de vivir. Es compartir tu mundo con miles de personas a las que no conocés pero que son como amigos. La radio es verdad. Es ser auténtico. Es compartir. Soy afortunado de poder trabajar en este medio”, expresó el ex CQC y luego agregó: “La radio me hizo viajar, aprender, reir, crecer. Si quieren un buen resumen, gracias a la radio conocí a Flor, que hoy es la madre de mi hija Hele. La radio es literalmente mi familia. Estoy en Metro desde 2002 y aún no puedo creer que pasaron 18 años, una vida. Muchos amigos y colegas talentosísimos pasaron y dejaron su huella. Hicimos lo que quisimos. Transmitimos desde Ciudad Oculta y desde la Torre Eiffel. Hicimos viajes inolvidables que me llevo por siempre”.