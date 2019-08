En 2015 llegó el ofrecimiento que lo iba a llevar a la cumbre: el estudio New Line Cinema compró los derechos de It y le ofreció dirigirla: se estrenó en 2017 y se convirtió en la película de terror más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de 799 millones de dólares. Ahora llega el capítulo dos y las expectativas se replican y multiplican.

Y Muschietti, con la espalda que ahora tiene, decidió que la premiere mundial fuera en su país, cerca de sus afectos. “Nací acá, crecí acá y estudié cine acá. Era un deseo grande y cuando lo propuse me dijeron que sí, que podía. Y para mí es genial, es completamente diferente la emoción que me produce”.

Cuando estaba en la escuela de cine no pensaba en la audiencia. Quería hacer algo que me asustara a mí”, dijo Andy Muschietti, Director y productor.

Venís de un récord histórico con It, ¿qué expectativas o presiones te genera eso?

Cuando pasó eso no tenía la intención siquiera de romper la taquilla. Incluso me daba un poco de miedo y vergüenza que pasara eso, porque… ¡El exorcista! Pero pasó. Y la verdad esque no me presiona para nada. Tengo otro tipo de desafíos para hacer una película,que son artísticos.

Cuando no hay excusas de presupuesto ¿cuáles son los miedos?

El único miedo son las propias limitaciones creativas.Te mirás a vos mismo y te preguntás: ¿Puedo hacer de esto algo que esté bueno? ¿Soy capaz de agarrar algo que es tan querido por tanta gente y honrarlo? Para mí es un desafío personal, que en el fondo es el peor. Es trabajar y trabajar para llegar a lo mejor de vos. Y no lo hacés solo.

¿Tenés que negociar con el estudio o tenés libertad?

Las mejores ideas salen del ping pong con otra cabeza. Después hay muchas partes que son creaciones mías y no jodan. Cosas en las que no dejo que nadie se meta. Pero a nivel historia se la puse en la mesa al escritor y él la puso en papel. En tu propia cabeza te podés hundir, podés crear cosas muy lindas pero también quedarte bloqueado. Igual, tengo una lección de mi viejo: un camello es un caballo diseñado por un comité. Y cuando el estudio me empieza a hacer notas, muy respetuoso, les dije: ¿Quieren un camello o un caballo?

¿Fue difícil llegar a los adultos que pudieran ser esos chicos de la primera parte?

Para mí es muy importante la similitud física, porque si hay dos líneas temporales y errores, a mí me saca. Necesitaba encontrar esos actores y entonces ese fue un trabajo de mucho tiempo. De un jefe de casting que te manda cien videos de un actor… A Jéssica Chastain le mostré la película antes y se enganchó enseguida. Y James MacAvoy para mí es el mejor actor de su generación y yo lo quería. Medio casting ya sabía que los quería y se pudo dar porque ellos querían estar. Y me llamaron varios actores más de la periferia digamos, no voy a decir quiénes, que querían estar. Bill Hider tenía que estar. Es el actor más gracioso del mundo. Y James Ransone es un tipo que es un libro abierto, que tiene una experiencia de vida de adicciones y sabe mucho de personajes rotos.

¿Es más fácil trabajar con niños o adultos?

Con niños, sin duda. Con niños hablás del personaje, de la historia, del arco del personaje y ya está. Y se ponen a actuar, porque están jugando. Quieren jugar. Los adultos no. Los adultos son más complejos y están preocupados por cómo se van a ver y quieren mejorar todo. Ellos necesitan confiar en vos para sentirse seguros. Y si vos mostraste debilidades en cuanto al conocimiento de los personajes en cada momento, empiezan a dirigirse a ellos mismos. Y eso es lo peor que puede pasar.

¿Qué se puede adelantar de Pennywaise?

El criterio era intensificar todo lo malo que es Pennywaise. Hacerlo más impredecible, más manipulador y centrar ahí un sentido de venganza.

¿Qué te parece que mejoraste o perfeccionista como director?

En la primera (película) estaba en el medio de un proceso. Antes me ganaba la vida como storyboardista (guión gráfico). Entonces iba al set con todas escenas dibujadas y quería que los actores hicieran exactamente lo que estaba dibujado. Y hay fricciones ahí. Porque los actores no quieren sentirse marionetas. Como hacía Hitchtcock. Que se enfurecía porque un actor osara hacer algo que él no le marcara.

¿Cuál fue la influencia de Stephen King?

Con todo el respeto del mundo y con todo lo que lo admiro, uno para dirigir tiene que volcar su visión. Mi adaptación es una visión interna que no está construida ni por las expectativas del público ni por lo que te dice el escritor. El estudio te da esa oportunidad solo porque tenés una experiencia y una visión emocional. Así que King sabe muy bien y conoce muy bien eso. No es lo mismo que cuando fue El resplandor y el estaba indignado porque decía que le habían hecho mierda la obra. Estos 30 años que pasaron le hicieron entender que la adaptación es otra cosa.

¿Cuándo te diste cuenta de que podías asustar a otros?

Ya cuando estaba en la escuela de cine no pensaba tanto en la audiencia, sino en mí: quería hacer algo que me asustara a mí. Hice Mamá para asustarme a mí. Pero es imposible, porque si pensás en eso y lo creás, y con el proceso tan fragmentado, nada, se diluye el miedo.

Un payaso que regresa mucho más letal

Veintisiete años después de que Pennywise fuera vencido por el Club de los Perdedores, vuelve para aterrorizar al pueblo de Derry una vez más. Los Perdedores, que ahora son adultos, se distanciaron hace tiempo. Pero está desapareciendo gente otra vez. Entonces, Mike, el único del grupo que se quedó en el pueblo, acude a los demás. Con el daño de las experiencias pasadas, todos deben conquistar sus miedos más profundos para destruir a Pennywise de una vez por todas... Lo cual los llevará directamente ante el payaso metamorfo, que está más letal que nunca. El estreno mundial está programado en cines y IMAX a partir del 5 de septiembre de 2019, y en todo el mundo la distribución estará a cargo de Warner Bros. Pictures.