Andy tiene miedo de volver y Telefe le pasa factura

Andy Kusnetzoff es uno de los famosos que peor la pasó a causa del Covid-19: el conductor transitó una grave neumonía, por la cual tuvo que estar internado casi una semana. A raíz de esto, el ex CQC decidió no volver a PH: Podemos Hablar, lo cual no le cayó en gracia a Telefe, por lo que dejaron de repetir el ciclo.