Maite, quien compartió la nota con el ciclo de Listorti, le avisó al conductor: "A mí me dio la misma impresión. Y te digo algo: estaba camino al canal para ir a buscarte a la salida". El conductor no la dejó pasar y liquidó a su colega y a su cronista. "Avisales que no los voy a recibir cuando vengan. Cada vez que vienen acá les remo todas las notas, les hablo de los 200 temas de los que me preguntan y me van a buscar roña con Nicole Neumann. Que laburen", dijo filoso De Brito. "¿El notero de Listorti y Listorti me van a enseñar a mí cómo hacer un tema? ¿Estamos todos locos?", cerró irónico.

