Ángel de Brito dio el último parte de salud de Jorge Lanata

Consciente de que la internación de Jorge Lanata preocupó mucho a sus numerosos seguidores, Ángel De Brito brindó más detalles de cómo se encuentra el conductor de PPT . " Se descompensó en la radio el lunes y lo internaron el miércoles en la Fundación Favaloro. No va a estar haciendo su programa el domingo y no va a estar en la radio, por lo pronto, tampoco ", comenzó comentando el periodista de espectáculos.

ANGEL D BRITO.jpg Según Ángel de Brito, Jorge Lanata está sedado mientras se espera una evolución favorable de su delicado cuadro de salud.

De Brito luego sumó que “el peligro de las complicaciones infecciosas es la sepsis, que lleva a la falla de varios órganos, y hay que tomar medidas intervencionistas. O sea, meter máquina, para decirlo de alguna manera, para tratar de sacarlo de este cuadro".

A esa altura del relato, Paula Trapani preguntó: "¿Se cuida Jorge?". Yanina Latorre recogió el guante y respondió: "Sí, se cuida, es buen paciente. O sea, fuma, pero hemos ido a comer con él y no come tanto. Yo la verdad es que socialmente he compartido con Jorge muchas comidas y nunca lo vi comer desesperadamente. Cuando vas a la casa él no come la entrada y el postre. No toma alcohol... lo mata el cigarrillo".

Antes de cerrar el tema, De Brito puntualizó que "Lanata está sedado, así que están esperando su evolución. Seguramente habrá más novedades el fin de semana, pero no va a poder hacer su programa del domingo ni estar presente en la radio los próximos días. Jorge se ha internado un millón de veces y un millón de veces ha salido, quizás es una más de éstas".

El único parte médico fue emitido por la clínica el pasado viernes y su contenido fue tan preciso como escueto: "Informamos que Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día 23 de agosto para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica. Siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y el cumplimiento del esquema terapéutico".