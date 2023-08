Yanina Latorre se enfureció con Thiago por cómo reaccionó con el embarazo de Daniela

Fiel a su estilo de no guardarse ninguna opinión por más ácida que pueda resultar, la panelista fue durísima con el ex participante de Gran Hermano.

Tras la confirmación del embarazo de Daniela Celis , quien reveló que está esperando gemelos, se desataron las dudas sobre el padre los bebés que espera la ex participante de Gran Hermano . Hubo rumores de crisis con su pareja, versiones de engaño de Daniela con un ex novio y críticas por la actitud de Thiago Medina sobre el embarazo. Una de las más duras con él fue Yanina Latorre .

Cansado de las críticas, el ex "hermanito" primero se explayó a través de Twitch: "Es así, nosotros como pareja todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella siempre y estoy pendiente" . Luego dio habló en Infobae, donde explicó que antes de que trascendiera el embarazo de Daniela había tenido que "dejar de ir a la clínica para que la gente no se entere" .

YANINA LATORRE.jpg Yanina Latorre fue lapidaria con Thiago Medina por su actitud con el embarazo de Daniela Celis.

Al ver esa frase, Yanina Latorre enfureció. La más lapidaria de las "Angelitas" dio su lapidaria opinión al respecto a través de Twitter. "Qué tipo boludo", escribió, contundente, compartiendo la nota donde Thiago decía eso.

No fue eso solo lo que indignó a la panelista de LAM y a los seguidores de "Pestañela", que sintieron que la conductora del streaming Fuera de joda estaba atravesando sola el inesperado embarazo gemelar. Sin embargo, el más enojado fue Thiago: "Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien. ¿Por qué no se fijan en la vida de ellos?", dijo el joven de González Catán.

"Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contarle a todos lo que siento", agregó, visiblemente molesto.

Para finalizar, aclaró que las cosas no son como todos las imaginan: "Está re mal que supuestamente no me quería hacer cargo, que estábamos separados. No me cabe porque van a ser mis hijos, yo los voy a cuidar y voy a estar ahí", aseguró Thiago Medina.