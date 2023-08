Luego de anunciar que está esperando gemelos y en medio de rumores de engaño, Daniela Celis habló de Thiago

La ex Gran Hermano dio una gran noticia, pero su relación no estaría pasando el mejor momento.

“Él cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más. Ella fue al cumpleaños pero no subió ninguna foto. Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo”, explicó.

La situación adquiere mayor complejidad con la aparición de fotos que sugieren que Daniela y su ex pareja (con la que salía antes de entrar a Gran Hermano) compartieron un fin de semana juntos en las Termas de Villa Elisa. Esta circunstancia ha generado especulaciones sobre el estado real de su relación con Thiago y empezó a generar dudas sobre si la influencer no habría engañado al ex Gran Hermano.

Sin embargo, al anunciar el embarazo, Daniela Celis dio detalles de cómo está todo con el ex participante de GH: “Es un embarazo de riesgo. No voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos, y no voy a mostrar la panza. Tampoco voy a decir el sexo de los bebés”.

Ante la consulta si Thiago Medina estaba pensando nombres, Daniela respondió y dejó entrever más detalles de los problemas que hay entre ellos: “No sé, no hablamos nombres todavía”.