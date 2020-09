Ángel de Brito hace limpieza de angelitas en LAM

Todo comenzó cuando Pía Shaw, su compañera de "El Espectador" (CNN Radio AM 950), lo indagó sobre sus proyectos para el próximo año. Y al consultarlo sobre la continuidad de las angelitas, Ángel fue contundente: "Si me dan a elegir a mí, quiero un panel completamente distinto", dijo el periodista ante el asombro de su colega. "Vos me preguntaste y yo te respondo. Quiero una renovación total", insistió tajante De Brito .

Al poner en duda la continuidad de Yanina Latorre, Andrea Taboada, Mariana Brey y Karina Iavícoli, también se puso en foco qué pasaría con el rating del programa, que es el absoluto líder en la franja horaria de la mañana.