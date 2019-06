Ángel de Brito le puso los puntos al Chato Prada

En Los ángeles de la mañana, el conductor aprovechó para despacharse contra la pareja de Lourdes Sánchez. “Hablando de tu marido, lo único que faltaba es que ahora el Chato Prada opine de las coreografías. ‘Para mí la rompió’, puso en Twitter”, contó Ángel. Insistiendo en el tema, luego se hizo varias preguntas: “Cuántos jurados vamos a ser? ¿Quiere ser jurado también? ¿Por qué no baila la salsa de a tres con vos y listo?”. “No, te juro que es una persona que no tiene oído. No tiene oído”, cerró Lourdes en defensa de uno de los hombres fuertes de Showmatch.