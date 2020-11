"Ángel de Brito no necesita para nada a Yanina Latorre"

Luego de haber terminado su participación en Los Ángeles de la Mañana, Graciela Alfano retomó su pelea final con Yanina Latorre, y aseguró que sólo está en el magazine del Trece, porque Ángel de Brito es su amigo. "Él está poniendo no sólo los dos huevos, sino las piernas, las manos y, sinceramente, yo no sé si la otra persona lo merece", expresó la ex vedette en entrevistas radiales con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.