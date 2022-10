Ángel de Brito tentó a una figura para ser angelita

Con el correr de la nota en la que la bailarina hablo sobre los realities, su amor con Marcelo Tinelli, el romance de Wanda con L-gante e incluso de la posibilidad de irse a vivir al exterior, la figura que está alejada de los medios de comunicación aseguró que pensaría la propuesta de De Brito se sumarse al panel. "Me ofrecieron mucho dinero para estar conmigo", aseguró en otro momento de la entrevista.

Ángel volvió a apostar a un programa con una única figura invitada. No es la primera vez que lo hace ya que en la edición del martes sentó en los estudios de LAM a Dalma Maradona y promedió poco más de 4 puntos de rating.

El nuevo rol de Yanina Latorre

Fue Ángel de Brito quien le preguntó a Yanina Latorre: "¿Lo tuyo del Mundial se puede contar?" y la panelista respondió: "No sé, no me acuerdo qué termine de cerrar. Está todo cerrado, pero no sé si lo puedo decir. Va a estar todo bien".

"No es una propuesta, ya está todo cerrado. Esperá, dejame preguntar. Mañana lo digo", expresó la mujer de Diego Latorre. Pero fue Ángel de Brito, quien lanzó: "Lo tengo que contar. No puedo dejar a mi público así. Felicitaciones Yanina Latorre", mientras le agarraba la mano a la rubia que será la “primera mujer en cubrir un Mundial para el diario Clarín”.