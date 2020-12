Angel Romero esta vez "pegó" con causa: liquidó a Los Pumas por discriminarlos

“Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros”, fue uno de los primeros comentarios. Es de 2012, cuando Matera tenía 19 años y jugaba en Alumni. Este lunes, cuando los tuits comenzaron a reproducirse en las redes, el jugador decidió dar de baja su cuenta de Twitter y, con ello, todo el contenido. Tarde: ya circulaban las capturas de pantalla. Un dato a tener en cuenta es que en Australia, donde se encuentra el plantel disputando el Tri Nations, ya eran las 3 de la mañana.

“Hombre boliviano porta mp3 con auriculares de ipod. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo”, fue otro.

image.png

“El odio a los bolivianos, paraguayos, etc. nace de esa mucama a la que alguna vez se le cayó un pelo en tu comida”, agregó en otra indignante publicación.

“La gorda me sigue mirando fijo jajaja pobre gorda no le voy a dar mi asiento, eso no es embarazo, no, no cuenta”, tiró en otro de los más aberrantes tuit. “Cómo se la come el hijo de mil puta ese Mario Davis Ce, nombre de judío”, amplió su vergonzosa cataratas de posteos escandalosos.