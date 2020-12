Ruggeri contó qué le dijo a Maradona en el cajón y emocionó a todos

image.png Varios campeones del 86 contaron en lo de Fantino lo que vivieron en el velatorio íntimo de Maradona.

“¿Vos sentiste que cuando lo viste descansaba en paz?”, le preguntó Fantino al histórico marcador central del seleccionado. “Sí”, le respondió Ruggeri.

“Lo toqué, le hablé un ratito y le dije: ‘Gracias por hacernos tan feliz de la vida, andá con tus viejos que tanto los querés y estate ahí con los chicos (Tata Brown y Cucciufo, los otros dos héroes de México 86 fallecidos) que están ahí arriba. Y en algún momento nos veremos’”, confesó Oscar sobre las palabras que eligió decirle a Maradona en su despedida personal.

"Gracias, capitán": #Ruggeri hizo emocionar a todos con sus sentidas palabras para Diego #Maradona

“Él amaba a sus viejos. Nosotros convivimos con su viejo, que era un crack, si Diego era crack, el viejo era más crack”, agregó el ex futbolista, que también fue protagonista del subcampeonato mundial en Italia 90 y que capitaneó a la Selección en los títulos que logró el combinado nacional en las Copa América 1991 y 1993.

Horas antes, en el programa del Pollo Vignolo, Ruggeri se había referido a sus discusiones con Diego por el tema de la droga. “La de Maradona no era la vida de un ser humano normal. Yo me peleé mucho con él, pero no por fútbol, sino por el tema de drogas. Yo me encerraba con él en la habitación, hablábamos y yo me enojaba”, comentó Oscar.

Y reveló qué le dijo la ex pareja de Maradona sobre las condiciones en las que se murió el inolvidable número 10 de la selección argentina. “Hablando con Claudia, me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No se si está bien que lo diga, pero yo lo puedo a decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso”.