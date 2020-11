Ángel Romero quiso visitar a Palacios pero no lo dejaron

Cuando hace poco lesionó al pibe Herrera de San Lorenzo, su propio compañero, Ángel Romero luego se acercó a su víctima a saludarlo. Esta vez intento repetir el gesto (¿alcanza?) con Exequiel Palacios, pero no tuvo suerte. Enrique Sánchez, integrante del departamento de fútbol la selección de Paraguay, aseguró que Ángel Romero preguntó si podía ir a visitar a Exequiel Palacios , que continúa internado por la fractura que le provocó en una de sus vértebras lumbares, pero no se lo permitieron por la burbuja sanitaria que debe cumplir su equipo durante las Eliminatorias.

"Ángel preguntó si podía ir a visitar a Palacios. Si hubiese habido posibilidad, hubiese ido. No pudo ir por el tema de la burbuja sanitaria", explicó el dirigente paraguayo en diálogo con ABC Cardinal. Además aseguró que el jugador de San Lorenzo "está muy apenado por lo que ocurrió, porque no fue con intención de golpearlo ni lesionarlo". Quienes sí pudieron pasar a visitar a su ex compañero fueron Nahuel Gallardo y Enzo Fernández, dos ex River que hoy militan en el Defensa y Justicia de Hernán Crespo