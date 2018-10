Angelina da la nota

La revista australiana NW reveló que los actores han salido en secreto desde julio del año pasado, cuando hicieron juntos un “viaje secreto a una isla griega”.

El mismo medio también aseguró que los hijos de la actriz aprueban la relación con el actor. “Ella disfruta cuando él comparte con sus niños. Él ama a los niños y ha sido una buena influencia para Angie. Es tan amable, generoso y genuino: todas las cualidades que ella ahora quiere en un hombre”.

Vecinos de mamá

En julio de 2017, Jolie y sus seis hijos se mudaron al lado de la casa de la madre del actor, Patricia Taylor, en Los Ángeles. En ese lugar fue que comenzaron a tener los primeros encuentros.

“Nunca han trabajado juntos y realmente no se conocieron hasta el año pasado. Keanu Reeves está muy cerca de su madre y la visita mucho, por lo que le fue fácil conocer a Angie Jolie”, reveló la fuente sobre el nuevo romance explosivo en Hollywood.

Angelina volvió a hacer noticia el mes pasado al ser captada con un radical cambio de look que dejó sin palabras a sus fans y la volvieron casi irreconocible.

Según la información filtrada por los medios de prensa internacional, la estrella de cine estaría filmando Come Away, en donde se unirán las historias de Peter Pan con las de Alicia en el país de las maravillas, convirtiendo a Angelina en la nueva imagen de las películas de cuentos de hadas.

¿Y Brad?

Brad Pitt y Leonardo Dicaprio sorprendieron en septiembre a los fans al descubrirse unas fotografías de la nueva película de Quentin Tarantino, One Upon Time in Hollywood, donde aparecen diferentes. El film está inspirado en el asesinato de Sharon Tate (1969) a manos de la secta de Charles Manson. La trama tiene lugar en Los Ángeles, California, en 1969, en pleno apogeo del Hollywood hippie.