Angelitas cruzadas

Sorprendida por el comentario, Latorre se defendió: “¿Qué es lo que llamó la atención? Si yo hace 10 años que lo hago. ¿Te llamó la atención a vos? Te sumás a la prensa amarilla... Esto demuestra lo que sos como compañera”. “Siempre te he defendido y he defendido a la familia, y todo lo que acabás de decir. Pero puede haber chocado”, siguió la ex de Fabián Doman.

En ese momento Andrea Taboada interrumpió para defender a Yanina. “Permitime que te diga algo, Evelyn. ¿Sabés qué? Sos nefasta. Una vergüenza. Está hablando de que hay que cuidar a los hijos, ¿y vos hacés este comentario desubicado? Sos nefasta, dejás mucho que desear”.

Rial puso en duda la hipótesis del homicidio

Jorge Rial, quien también se mostró como uno de los enemigos de Natacha Jaitt, se mostró dolido por la muerte de la mediática pero en contra de la teoría del homicidio. “Los médicos constataron que su muerte fue natural, que no había signos de violencia o autodefensa, por lo que se descarta lo que en un principio muchos intentaron alimentar... Un primer informe forense habla de un corazón gastado, que fue lo que más me impactó, que tenía que ver con la vida que había elegido”, lanzó el periodista en el inicio de Intrusos.

"Después está la teoría de la conspiración. Esta cosa de necesitar que haya muertes que sirvan para decir que hay algo oculto dando vueltas. Natacha tomó la decisión personal de meterse en temas muy bravos, como el de los abusos en Independiente, que parecían muy fuertes en lo mediático, pero cuando ibas a los expedientes en la Justicia no era tanto”, declaró, y continuó diciendo: “El andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias. Trae esta debilidad del argentino por la conspiración, pensar que hay algo atrás de esto más allá de que los informes hablan de una muerte natural”.

Rial y Jaitt se enfrentaron el año pasado cuando Morena, hija del conductor, se acercó a ella en medio de una fuerte pelea en el clan. “Natacha era una mujer que había armado un personaje mediático, que muchas veces disfrutábamos porque tenía locuras, y por otro lado se la sufría. A veces pasabas de estar de un lado o del otro lado del mostrador. Pero nadie podría ni festejar ni alegrarse con la muerte de una mujer de 41 años, madre de dos hijos. Era un personaje, así lo entendía yo”, finalizó.

Dudó: Evelyn aseguró que el tuit le llamó la atención y que de alguna manera le "choco".

El elemento clave en el que insiste Ulises Jaitt

Ulises Jaitt, hermano de Natacha y una de las personas más cercanas a la conductora, habló en Nosotros a la mañana y aseguró que descree que la muerte haya sido accidental.

“¿Tu hermana estaba siempre con el celular en la mano? ¿Qué explicación tenés de que no estuviera cerca de su cuerpo?”, le consultó Fabián Doman al también locutor, a lo que él respondió: “Es raro porque quizás ella habría avisado si hubiera visto algo raro. Podría haber pedido ayuda con su celular si su conciencia se lo permitía. Es raro que su celular haya quedado en el auto”.

