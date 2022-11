Aníbal, CFK y un nuevo cruce por la seguridad

El ministro criticó a la vicepresidenta, que pidió “gendarmes en el Conurbano”.







El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata generó gran expectativa en medio del operativo clamor por una eventual candidatura presidencial. Allí, en el marco de los festejos por el Día de la Militancia, la vicepresidenta retomó una de las temáticas menos abordadas por el kirchnerismo duro a lo largo de todos los mandatos de la fundadora del Frente de Todos: la inseguridad. Ocurre que la dirigente peronista propuso llenar las calles del Conurbano Bonaerense de “miles de gendarmes” en lugar de mantenerlos sin actividad en la Patagonia.

Sin embargo, uno de los primeros en recoger el guante fue el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que criticó la propuesta de CFK y hasta aseguró que aquella iniciativa jamás había sido llevada a cabo durante los períodos en los que ella misma gestionó. “No comparto con lo que dice ella. Nosotros tenemos 2.780.400 kilómetros cuadrados que están pensados. Estas fuerzas, estas cuatro, no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo, entonces lo que dice Cristina no es verdad”. Al mismo tiempo, advirtió que la ex mandataria tiene pocos conocimientos sobre el desempeño de las autoridades de la cartera: “Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales. Todo está diagramado con el objetivo de que los pasos que planteamos se cumplan en cada uno de los lugares”.

De todas formas, el ex jefe de Gabinete ponderó buena parte de la alocución de la vice, que impulsó el slogan “La fuerza de la esperanza” para motorizar una eventual postulación de cara a 2023 y movilizar a la militancia. “Su discurso me gustó. Se plantearon cosas importantes y yo no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí. Coincido con la mayoría de las cosas que dijo”.