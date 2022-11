Aníbal Fernández: "Hace rato que no toman una decisión ni participan”

“Esas expresiones que vierte tienen que ver con que él es el único que las sabe todas y el resto somos unos boludos. Me parece que no, es un poquito distinta la situación. Puede ser que él se las sepa todas, pero nosotros no somos unos boludos”, sentenció el funcionario. Y descalificó los dichos del hijo de la vicepresidenta, señalando que “buscar una palabra en Billiken para tratar de denostar al Presidente tiene cero valor, no tiene ninguna importancia”.