Aníbal Fernández: "Los que amenazan son canallas y yo no lo soy"

El titular de la cartera de Seguridad apuntó contra Cristina Kirchner tras el discurso que dio en Santa Cruz.







El Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria tras el cierre de listas, sigue bajo estado de tensión: Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio tras un acto en Santa Cruz y apuntó contra el presidente Alberto Fernández por no generar un clima de concordia en la coalición oficialista. Al mismo tiempo, criticó duramente a Aníbal Fernández, que se erige como el jefe de campaña de Daniel Scioli, por haber deslizado una judicialización de la pelea electoral en el caso de que el núcleo duro del kircherismo no le permitiera competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al ex motonauta.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, sentenció la vicepresidenta, que inauguró la ampliación de un hospital en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner y al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.

Sin embargo, el titular de la cartera de Seguridad despotricó contra la ex mandataria y aseguró que tergiversó sus intenciones: “Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar?”.