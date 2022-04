ANMAT prohibió un aceite de girasol, un producto de limpieza y un colágeno

A esto se le suman un producto de limpieza marca “Presta. Ultra Cutting Crème. Ultra Buffing System. For Professional Use Only" y el “Colágeno hidrolizado Magnesio + Maca + Calcio y Cartílago de Tiburón enriquecido con vitamina A, E y antioxidantes".

En cuando al aceite en cuestión, la entidad señaló que las actuaciones se iniciaron a partir de una notificación proveniente de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria - ASSAL, según la cual, en el marco de un Programa de Monitoreo, tomó una muestra del producto que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

ANMAT.

A partir de allí, se realizó la consulta federal para verificar si el establecimiento se encontraba habilitado. Tras esto, se informó que el registro del lugar era inexistente en las bases de información, observando que la razón social Aceitera Perdriel no elabora más en ese sitio y se efectuó otra para comprobar si el producto estaba autorizado. El resultado fue el mismo, no estaba permitido.

Ante esto, la ANMAT emitió una alerta alimentaria que prohíbe la tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de Santa Fe del mencionado producto que se halla en infracción por carecer de registros sanitarios, consignar un RNPA y un RNE inexistentes.

Qué pasó con el colágeno hidrolizado

En tanto, a través de la Disposición 2581/2022, se fijó la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto ilegítimo rotulado como: “Presta. Ultra Cutting Crème. Ultra Buffing System. For Professional Use Only". El texto de la normativa emitida por el organismo de control destaca que las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia que mencionaba que dicho producto carecía de registro y sobrerotulación. En ese sentido, el producto de limpieza mencionado cuyo origen sería Estados Unidos, carece de registro y de la rotulación correspondiente, por ello es considerado un producto ilegal.

Por último, a través de la disposición 2630/2022, se dispuso la prohibición del “Colágeno hidrolizado Magnesio + Maca + Calcio y Cartílago de Tiburón enriquecido con vitamina A, E y antioxidantes - Complemento Nutricional, Luc ver - Productos naturales- E.I.R.L, Distribuido por Lip & Hnos, Monte Los Pinos 256, Stgo. de Surco, Lima, Perú, R.U.C: 10420756998, Reg. Sanit: 93705908SNASBTA”, por carecer de registros sanitarios.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia recibida en el Departamento Vigilancia Alimentaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización del producto que no cumple la normativa vigente.

El texto emitido por Anmat destaca que se solicitó información sobre dicho producto a la Dirección de Fiscalización y Control del INAL, la cual confirmó que no había información respecto del ingreso al país y registro del producto. En el texto emitido por el organismo nacional se remarcó que la maca peruana no está contemplada en el Código Alimentario Argentino por lo que su uso como ingrediente para suplementos dietarios no está permitido.

Fue así que el organismo destacó que el producto es ilegal y no podrá ser elaborado ni comercializado en ninguna parte del país ya que se halla en infracción por carecer de registros sanitarios y contener un ingrediente no permitido para suplementos dietarios.