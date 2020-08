Anne With an E: las diferencias entre el libro y la serie de Netflix

" Anne with an E " es la serie de Netflix más vista entre los adolescentes. Tanto éxito tuvo que los propios fanáticos claman por una nueva temporada. Lo que quizás pocos conocen es que la exitosa serie es una adaptación para televisión que nació de un libro escrito por Lucy Maud Montgomery en 1908, con la novela “Anne Of Green Gables”, en la que se cuenta la aventura de Anne Shirley, una chica huérfana de 11 años que es enviada por accidente a una pareja de hermanos de mediana edad que en realidad habían adoptado a un chico.

Anne with an e: mejores momentos

Lo cierto es que como toda adaptación, la escritora y showrunner Moira Walley-Beckett se tomó varias libertades al momento de llevar el libro a la pantalla chica por lo que , según los lectores, más bien se trata de una reimaginación de “Anne Of Green Gables” lo que se puede ver en “Anne With an E”. A pesar de que muchos fans aplaudieron lo realizado por la cadena de televisión canadiense CBC junto con Netflix, la seri,e que tenía previsto llegar al menos a cinco temporadas, fue cancelada poco después del estreno de la tercera, quedando así con 27 episodios. La actriz Geraldine James, que interpreta a Marilla en la serie, declaró en una entrevista que a pesar de las diferencias entre el material original y lo que llegó a Netflix, el esfuerzo de la autora capta la esencia de los libros a la perfección: “Ella, Walley-Beckett, toma nuevas direcciones, pero siempre se basan absolutamente en la verdad del tiempo, el período y el lugar, lo que lo hace muy emocionante”.

¿Pero cuáles son los cambios más llamativos entre el libro y la serie que Netflix denominó “Anne With an E”? Como primer punto, la serie exagera lo que le ocurre a Anne para crear mayor drama, ya que en el éxito de Netflix Anne pasa por una serie de desgracias que no aparecen en el libro. La ficción muestra situaciones que van desde el maltrato al bullying y además es acusada de robo, teniendo como consecuencia regresar al orfanato. También ocurre un incendio en el que quedó destruida la casa de Ruby Gillis y que empezó por la facilidad con la que se abstrae de la realidad. Nada de eso está en el libro, con excepción de cuando se la acusó de robar, pero nunca llegó a ser castigada con la vuelta al orfanato.

Otra diferencia entre el lbro y “Anne With an E” es que en la serie de Netflix el chico adoptado, al que reemplazó Anne, tiene más protagonismo. Desde la sinopsis, tanto en la novela como en la serie se transmite que Anne llega a la granja Green Gables por accidente. Los hermanos Cuthbert originalmente adoptan a un chico porque necesitan ayuda con las tareas que realizan a diario, pero terminan recibiendo a la pelirroja, de quien no confían hasta más avanzada la historia. En la televisión es presentado como Jerry, un niño que proviene de una familia pobre de cazadores que en lugar de ir a la escuela debe trabajar para ayudar a mantenerla. Anne vio a Jerry como un rival cuando fue contratado en Green Gables.

Por otra parte, Gilbert tiene un pasado más trágico. El que los lectores conocieron en el libro era un adolescente que se enamoró de Anne y, en el transcurso de los libros finalmente se casa con ella y se convierte en un médico muy respetado. En "Anne With an E" Gilbert se enfrenta a un giro más oscuro en su historia: la showrunner decidió matar a su padre y presentarlo como otro chico huérfano para añadir más “realismo” y tragedia.

Como en todo libro, el ingenio de Walley-Beckett se expande en el retrato severo pero amable de Marilla y la timidez de Matthew para convertirlos en personajes de varias capas que tenían vidas antes que llegara Anne. A través de gestos sutiles emociones moderadas, ambos actores hacen que en “Anne With an E” sus personajes sean creíbles a medida que se adaptan a las nuevas situaciones en su hogar. Cada uno de los papeles fue desarrollado con elementos adicionales en su trasfondo. Y para finalizar otra discrepancia entre el libro y la serie de Netflix es que ésta toma riesgos a partir del libro para pisar nuevo territorio. Esta es una de las mayores ventajas de la serie, pero también es lo que los espectadores inicialmente pueden encontrar desagradable. Gran parte de la serie explora lo que pudo haberse dado a entender pero no fue presentado explícitamente en el libro. Son tantas las adaptaciones que existen de Anne Of Green Gables que siempre representó un reto esta versión para televisión, pero los ajustes en la narrativa permitieron aportar con algo nuevo para los recién llegados y que a la vez se pueda sentir familiar para los fans.