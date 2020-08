Revelaron el verdadero motivo de la separación Nicole-Cubero

Yanina Latorre fue quien se ocupa de dar los motivos luego que la panelista de Nosotros a la mañana mantuviera una conversación con ella. “Ella quiere que entiendan que Fabián Cubero no le interesa ni le va a interesar nunca. Ella (Nicole) lo soltó. Un año antes de separarse físicamente, de hecho, ella se desenamoró. No lo quiso más. No la calentó más. La frase fue ‘no me lo garché más’. Disculpen pero es un textual”, arrancó contando picante Latorre en LAM. Y continuó sobre la separación que tuvo lugar en 2017: “Me dijo que es buen tipo, que nunca se pelearon, que no tiene un reproche para hacerle durante el matrimonio. Ella asume que tuvo la culpa y que no tuvo retorno. Pero a él le costó muchísimo asumirlo”.

Sin atracción

Yanina aseguró que Neumann intentó “remarla” pero no funcionó: “Me aseguró ‘un día dejé de viajar con él porque no teníamos tema de conversación, no nos divertían las mismas cosas, no tenía nada para compartir y me dejó de atraer como hombre’. Pero no lo dijo como una crítica”, contó la panelista.

Acerca de la postura de Cubero al separarse, Yanina reveló: “Ella pensó que la relación iba a terminar bien. A él le costó mucho porque él sí estaba muy enamorado y creía que era una crisis”.

Ángel de Brito intercedió y preguntó: “¿Nicole piensa que él todavía está enganchado?”. “No, ella cree que esto forma parte de un despecho, que a veces uno no es consciente y no maneja, que no la soltó, que le agarró una obsesión y venganza”, afirmó Latorre.

El apodo que usa para Viciconte

Mica Viciconte, novia de Cubero, es otra de las enemigas de Nicole. Y si bien sus tres hijas deben compartir tiempo con la ex Combate, se supo el apodo que le puso la modelo. En su círculo íntimo, Nicole menciona a Mica como “Bitchiconte”, mezclando su verdadero apellido con la palabra “bitch”, que en inglés significa “perra”, o “zorra”. “¿Es verdad que a Mica le dice Bitchiconte?”, preguntó De Brito. Y Latorre respondió con una risa cómplice.