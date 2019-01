Año nuevo, problema viejo para Independiente

Al Rojo le costó generar peligro más allá del regreso del ídolo Lalo Porra, de aceptable partido, y la vuelta de Facundo Graziano a la titularidad. No obstante, mostró dinámica y tuvo la iniciativa en la primera etapa y eso es para destacar.

El Rojo debe asumir riesgos para mantener la categoría en el Federal A y su flamante entrenador lo sabe. Por eso, ante su ex equipo, armó una línea de tres con Javier Solís, César Medina y Ciro Clemente tratando de ser un poco más vertical.

Eso, claro, le hizo pasar algún que otro sobresalto. La visita llegó dos o tres veces de manera clara pero falló en la estocada final. Independiente, en tanto, tuvo la más clara en los pies de Jeldres, en una contra que culminó con un remate desde fuera del área que se fue cerca.

En el segundo tiempo el partido cayó en un bache. El Rojo siguió teniendo la pelota y el regreso de Canales por el ídolo Porra, que se fue muy aplaudido, le aportó algo claridad. Pero el partido se consumió sin pena ni gloria. El domingo, el Rojo buscará la clasificación en Madryn. ¿Saldrá el gol?

55 minutos del ídolo

Lalo Porra se la bancó bien en el primer tiempo aunque lógicamente sintió el cansancio y fue reemplazado por Canales.

0 refuerzos hasta ahora

Pero Independiente no descarta lanzarse al mercado para contratar a un volante creativo y un delantero (ver aparte caso Sosa).

Un sondeo por Matías Sosa

Trascendió que el nuevo entrenador del Rojo le manifestó la dirigencia de Independiente que iba a analizar el rendimiento de los futbolistas en esta serie con Madryn para definir si hace uso del cupo de los dos refuerzos.

No obstante, un rumor da cuenta de que el ex Cipolletti Matías Sosa estaría en carpeta. Sin embargo, el talentoso mediocampista neuquino prioriza regresar a Italia a jugar en el fútbol del ascenso de ese país (estuvo el semestre pasado pero no pudo actuar por problemas con su pasaporte).