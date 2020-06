Anonymous: ¿qué es es y cómo opera?

¿Qué es Anonymous?

Anonymous nació como diversión en 2003 en los foros de 4Chan. Una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema. A diferencia de lo que ocurre con Facebook, no es obligatorio identificarse. Cuando esto sucede, el usuario aparece como "Anonymous". Algunos usuarios creen que Anonymous es una sola persona y la llaman "Anon". Sin embargo, representa a toda una comunidad que tiene un mismo propósito. El colectivo se autodenomina como ‘hacktivistas’ o ciberactivistas, es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no tiene líder, no tienen rostro ni ideología definida. Los integrantes del colectivo no pertenecen a ningún partido político y en sus filas cuentan con miembros de todo el mundo. Se juntan para realizar acciones de protesta en línea o a veces de manera presencial, al menos con sus caretas.

Desde 2008, Anonymous se manifiesta mediante intervenciones a favor de la libertad de expresión, el acceso a la información, la independencia en Internet y en contra de diversas organizaciones como la Cienciología, los consorcios multinacionales, sociedades de derechos de autor y todos los sistemas de censura gubernamentales.

La máscara

La distintiva máscara de Anonymous tiene sus orígenes en lo ocurrido el 5 de noviembre de 1605, cuando los líderes del grupo romano católico, Guy Fawkes y Robert Casteby, conspiraron junto a otros practicantes católicos para irrumpir en el Palacio de Westminster (Londres), para volarlo por los aires con el fin de asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra y desencadenar una revolución en contra de los protestantes.

Sin embargo, "La Conspiración de la Pólvora", como se le conoce a este hecho, fue frustrada por un informante anonimo. Fawkes y Casteby fueron capturados para ser ejecutados y, pese a que pasaron dos meses en que el primero fue cruelmente torturado y luego enviado a la horca, éste se lanzó por unas escaleras para evitar su destino.

A partir de esa fecha, se empezó a conmemorar la ejecución de los rebeldes en señal de la muerte de Guy Fawkes y su reclamo contra la corona británica por los abusos cometidos contra la sociedad católica, que no contaba con los mismos derechos que el resto. El rostro de Guy fue la inspiración para las máscaras que se popularizaron a partir de la creación de la historieta "V de Vendetta" en la década de los 80 y al éxito mundial de la película de 2006 protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving.

Lema

Todas la intervenciones del colectivo finalizan con su lema de reivindicación: "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos.¡Espérennos!".

Luego del asesinato George Floyd, Anonymous publicó un vídeo en su cuenta de Facebook, en el que se puede ver a una persona utilizando la distintiva máscara de Guy Fawkes y con la voz distorsionada.

En el video aseguran que la brutalidad policial es un mal endémico que ha contagiado a las comisarias de todo el país y que los crímenes de la policía "se han saldado sin castigo durante demasiado tiempo". Después amenazan al Departamento de Policía de Minneapolis, -al que han hackeado su página web-, al considerarla una de las peores.

Además de involucrar a Donald Trump en el crimen organizado, su nombre también aparece en una lista de personajes relacionados con el pedófilo Jeffrey Epstein. La familia real británica también aparece en la lista y, según explica el grupo de ciberactivistas, ésta mandó asesinar supuestamente a Lady Di al tener pruebas que podían incriminar a la realeza y al príncipe Carlos de Inglaterra.

Anonymous afirma que el Dj Avicii ni Kurt Cobain se suicidaron y que el actor Paul Walker no murió en un trágico accidente de autos sino que fueron asesinados por exponer datos sobre la pedofilia y pornografía infantil.

Intervenciones

Proyecto Chanology

Fue la carta de presentación que hizo que Anonymous fuera reconocido a nivel mundial. Esta operación estaba destinada a protestar contra la Iglesia de la Cienciología. El 14 de febrero de 2008 hicieron publico un video de la organización entrevistando a Tom Cruise. El grupo respondió pidiendo a YouTube que bajaran el video por violación de derechos de autor. Anonymous consideró esto un bloqueo a la liberad de expresión y realizó una serie de ataques contra de los sitios web del grupo religioso, realizando también llamadas de broma y enviando faxes negros.

Operación vengar a Assange

Durante el escándalo mundial por los Wikileaks -una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público-, el colectivo se declaró enemigo de todo aquel que no apoyara a Julian Assange, como Visa, Mastercard, PayPal o Amazon, después de que este filtrara miles de documentos de empresas y gobiernos, entre ellos información sobre las acciones de Estados Unidos en la guerra en Afganistán e Irak. El propósito de que la verdad quería ser libre y necesitaba ser liberada atrajo la atención de Anonymous para apoyar esta causa.

HBGary Federal

En este caso, el ataque fue dirigido a Aaron Barr, jefe ejecutivo de HBGary Federal, una agencia de seguridad, que afirmó que se había infiltrado en Anonymous y que revelaría información importante del grupo. En forma inmediata, miembros del colectivo atacaron el sitio web de la firma, tomaron control de los e-mails de la compañía, revelando que tenían un plan en contra de WikiLeaks, lo que incluía meter presión a un periodista para que comenzara a quitar su apoyo. Además, tomaron control de la cuenta de Twitter de Barr y publicaron la supuesta dirección de su casa y su número de seguridad social. Al final, HBGary no reveló nada sobre el grupo.

Operación DarkNet

Uno de las acciones más celebradas en todo el mundo sucedió en octubre de 2011, cuando realizaron ataques de DDoS en 40 sitios que alojaban pornografía infantil y publicando en todas las redes los nombres de 1500 personas que frecuentaban esos sitios, y ofrecieron a las autoridades a mantener investigaciones en esas personas.

Esto volvió a ocurrir en 2017, después de que robaran el 50% de datos guardados en servidores de Freedom Hosting II, los cuales alojan sitios basados en Tor, los cuales no están registrados y son parte de la Dark Web.

Contra el PRI

Como parte de las protestas #YoSoy132 en protesta del entonces candidato mexicano Enrique Peña Nieto, el grupo realizó ataques a los sitios del PRI donde dejaban expuesto un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2012. En 2013 atacaron el sitio de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) donde mostraban videos de las protestas después de su inauguración presidencial.

Operación Russia

En 2012, miembros del colectivo intervinieron los correos de varios activistas y oficiales que trabajaban a favor del Kremlin, incluyendo al entonces líder de la Agencia Federal de Asuntos Juveniles, Vasily Yakemenko. La información recopilada por los hackers demostraba que tanto Yakemenko como varios de sus colegas pagaban a bloggers con millones de seguidores para publicar todo tipo de contenido que favoreciera la imagen de Vladimir Putin, además de que también pagó a granjas trolls para atacar sitios que hablaran mal del mandatario ruso.

Pro-Taiwan

En febrero de 2020, el grupo hackeó el sitio de la Organización de las Naciones Unidas, integrando una página para Taiwan, país que no ha tenido un representante desde 1971. Esto dentro de un contexto en el que Taiwan busca reconocimiento internacional, como país independiente de Chin.

Otros ataques

Atacaron la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA) o la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA). También han tenido participación en contra del gobierno de Túnez, Egipto o Colombia revelando información delicada.

En 2014 lanzaron la campaña #OpHackingCup, donde ratificaron su apoyo a las protestas en Brasil en contra de la organización de la copa del mundo. El primer blanco de esta ofensiva fueron nueve páginas del gobierno.

También han provocado ciberataques contra el Estado Islámico y han filtrado lista de cuentas de Twitter afines a grupos yihadistas tras el atentado terrorista en 2015 contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y los atentados en París provocados por ISIS.

En los últimos días también tumbaron la página web de la Policía de Mineápolis y han pirateado la emisora de radio de la Policía de Chicago para reproducir "Fuck the Police".

