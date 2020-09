Ansaldi filosa con el Pelado: "Ya chocó ocho programas y le dan otro más"

La periodista Connie Ansaldi reveló por qué ya no está en la pantalla chica y sorprendió a más de uno al liquidar a Guillermo "Pelado" López, que próximamente volverá al aire con Santo Sábado, que se emitirá por América. "Creo que le di a la tele todo lo que la tele me permitió darle. La tele argentina es un medio muy machista. Hay muy pocas mujeres a las que se les da la oportunidad de liderar solas, sin que tengan que liderar con un hombre al lado", comenzó explicando la ex panelista.