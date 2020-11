ANSES usará "lenguaje inclusivo y no sexista" en toda su documentación

La ANSES dispuso este miércoles la utilización de "lenguaje inclusivo y no sexista" en toda la documentación oficial de ese organismo, con el fin de "evitar el sesgo hacia un sexo o género en particular". A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANSES aclaró que el lenguaje inclusivo y no sexista es "aquel que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros".