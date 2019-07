“Espero que me entiendan pero no me parece ético esta vez analizar la final porque no sería objetivo, soy peruano y eso me puede condicionar a la hora de concentrarme y anticipar el resultado. Llevo 30 años en la región y me considero también neuquino pero, insisto, esta vez creo que no corresponde. Un saludo a los lectores de LM Neuquén”, se excusó, con fundamento el gran Atahualpa.

El mismo que supo sacarle la mufa a las canchas de Cipolletti e Independiente, que la pegó en el Mundial de Rusia 2018, que también se lución en la superfinal de la Libertadores y que en la Copa América hizo de las suyas.

Lo cierto es que habrá que esperar otro gran evento deportivo para conocer si Atahualpa mantiene su sorprendente invicto o si algún día se corta la racha. Por lo pronto, mañana, mirará el partido de su querida Perú “como un un hincha más”.

