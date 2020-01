"Quiero expresar mi reconocimiento y emoción de pertenecer a esta organización, esto se logra con este maravilloso equipo, con unidad. Entramos en una conciliación obligatoria los primeros días de diciembre, en momentos difícil con un gobierno que se iba y otro que no había ingresado, nos dictaron la conciliación sin ninguna reunión. El 27 de diciembre decidimos voluntariamente, como un gesto más de querer resolver los problemas, ampliar hasta el 28 de enero la conciliación voluntaria. Pero no tuvimos reuniones porque las cámaras empresariales no tenían coincidencia, hasta que el viernes con Manuel Arévalo de Jerárquicos, los ministros de trabajos y producción, conseguimos la convocatoria para el lunes", comenzó.