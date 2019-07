El funcionario presentó un informe preliminar y señaló que la investigación final puede demorar entre 45 días y dos meses. A partir de allí, el marco regulatorio dispone de una sanción máxima del 10% de la remuneración anual de la empresa Transener o el 50% de la remuneración mensual de la compañía.

Según informó Transener a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el primer trimestre de este año facturó 2.671,9 millones de pesos, lo que supone un promedio de 890 millones de pesos por mes. Si la multa fuera del 50%, correspondería un pago de 445 millones de pesos.

La explicación

Lopetegui explicó que el incidente se desencadenó por un cortocircuito que derivó en un desbalance entre la oferta y demanda de energía, que provocó la salida de servicio la línea de alta tensión que une Colonia Elía (Entre Ríos) y Belgrano (Buenos Aires).

En ese momento, tampoco estaba en servicio la línea entre Colonia Elia y Campana, que se encontraba desconectada casi dos meses antes del apagón -desde el 18 de abril- de manera programada para efectuar el reemplazo de una torre de alta tensión.

El funcionario dijo que al producirse el cortocircuito "tendría que haber funcionado la desconexión automática de generación (DAG)" para compensar la ausencia de demanda del sector afectado por el cortocircuito en la línea de alta tensión. "Esa señal no existió porque cuando Transener realizó el bypass (para cubrir la salida de servicio de la línea entre Colonia Elia y Campana) y cambió la arquitectura de la red tendría que haber reprogramado los parámetros de la desconexión automática de generación", explicó.

Sin embargo, Lopetegui dijo que el incidente debió haber afectado sólo al 40% del sistema interconectado nacional, pero que ocurrieron otras fallas posteriores que provocaron la extensión del problema.

Tras afirmaciones de ex secretarios de Energía que opinaron después de la falla masiva, el funcionario dijo que "es falso que la línea de Colonia Elía-Belgrano haya estado sobrecargada, dado que nunca operó por sobre sus parámetros de seguridad. Se estaba un 18% por debajo de la capacidad máxima de la línea".

La demanda era 13.200 megavatios en el momento de la falla masiva, un 30 por ciento menos que el promedio de un día hábil. A las 7:06:24 del domingo 16 de junio se produjo un cortocircuito en la línea entre Colonia Elía y Belgrano: esto es casi habitual dado que hay 60 cortocircuitos al año, casi una vez por semana.

Lopetegui explicó que tendría que haber funcionado instantáneamente la Desconexión Automática de Generación (DAG), porque al producirse el cortocircuito salió del sistema toda la demanda que venía el sur, dado que la línea ya no estaba transmitiendo.

"Y por una omisión operativa, por un error operativo, de la empresa Transener porque no se ciñó al protocolo establecido de reprogramar la DAG cuando cambió la arquitectura de la red, esa DAG no se disparó", denunció Lopetegui.

Y finalizó: "Esto fue reconocido por la empresa. No hay ninguna duda que evaluaron, por los motivos que sea, que no hacía falta reprogramar la DAG y sí hacía falta. Tendrían que haber reprogramado la DAG y no lo hicieron".