Aparece el cadáver de un niño sin órganos ni dientes

Miramar. El cadáver de un niño de unos tres años de edad fue hallado ayer cerca de un arroyo ubicado a la vera de la Ruta 11, entre las localidades balnearias de Miramar y Mar del Sud. El cuerpo presentaba mutilaciones en sus extremidades pero el horror mayor llegó cuando se le practicó la autopsia y los especialistas revelaron que no tenía los dientes ni los órganos.

Los investigadores creen que la muerte del niño (genéricamente hablando porque no está determinado el sexo aún) fue en otro lugar y no donde apareció el cuerpo, y que ocurrió hace una semana. De hecho, no descartan que alguna de las mutilaciones que presenta hayan sido ocasionadas por animales de la zona.

Según fuentes policiales, por el momento no existe ninguna denuncia por averiguación de paradero de algún niño en la zona, por lo cual todavía los investigadores no tienen pistas concretas en torno a la identidad del pequeño.