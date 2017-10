Apareció muerto el hombre que asesinó a su ex esposa

Díaz, de 56 años, había desaparecido el sábado luego de que, presuntamente, asesinara de dos tiros a su ex esposa, Amalia Dri, de 54. La mujer lo había denunciado en varias oportunidades por violencia de género y tenía un botón antipánico.

En un intenso rastrillaje, el cuerpo de Díaz fue hallado la noche del lunes en las aguas del Uruguay y una vez que fue extraído del río se comprobó que tenía un “orificio compatible con arma de fuego en la sien derecha, sin salida”, detalló el jefe departamental de Concordia, el comisario Marcelo Den Dauw. “El occiso -precisó el jefe- tenía remera clara y jeans. En un bolsillo había un atado de cigarrillos, un encendedor y 25 pesos”.

El crimen de la mujer se produjo en un vivienda de situada en Augusto Niez y Chajarí, donde vivía la víctima, quien contaba con un botón antipánico y tenía a su favor una medida de restricción sobre su ex esposo, a quien había denunciado en reiteradas oportunidades. La pareja se había separado formalmente pocos meses atrás y la causa fue la violencia de género que el hombre ejercía sobre ella. Sin embargo, a pesar de las medidas judiciales tomadas, nada pudo impedir, de acuerdo con los elementos recolectados, que Díaz se trasladara desde su casa en el barrio Villa Adela, a la de su ex y la asesinara de dos tiros, uno de ellos en una pierna y el otro, que habría sido mortal, en la cabeza.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre tomó un remís hacia una la playa. En ese lugar, testigos afirmaron que vieron a un hombre correr y luego escucharon un disparo. En los intensos rastrillajes que se realizaron en la zona, los perros adiestrados marcaron el rastro de Díaz perdiéndose en el agua, por lo que la principal hipótesis era la de un suicidio, aunque se llegó también a pensar en una escena armada para cubrir un escape a través de la frontera con Uruguay.

Un sistema que se cuestiona

La mujer asesinada tenía un botón antipánico y su ex marido, una restricción perimetral. Sin embargo, nada de esto sirvió para evitar el crimen. Para algunos especialistas, un caso como este pone en tela de juicio la eficacia del sistema, porque el problema no es cuánto demoró en accionar el motor Amalia Dri, sino que no sirvió ante una situación extrema. Para muchos, debería ser el violento quien tenga que estar controlado. O, tal vez, ajustar a nivel judicial y que permanezcan detenidos.

