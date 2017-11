App peligrosa: piba de 13 fue víctima de acoso

Una nena de 13 años de Centenario descargó una aplicación llamada Waslog y a partir de allí comenzó una pesadilla.

“La aplicación se descarga en el celular y posibilita que el adolescente ingrese a un megagrupo de Whatsapp en el que participan en este caso 35 mil personas. Entre los contactos hay números del extranjero y locales. Del grupo toman el número del menor y luego se contactan por privado y establecen el vínculo, que empieza como una amistad y luego sube de tono y pasa a ser de tenor sensual y luego sexual”, explicó el subcomisario Pedro Güento, de la División Delitos Sexuales de la Policía de Neuquén, que investiga el caso.

El subcomisario indicó que no hubo un secuestro, sino que la jovencita acordó un encuentro con uno de esos contactos locales pero que se frustró y luego ella acudió a la casa de una amiga.

“Su mamá advirtió una situación con el teléfono, se lo sacó, radicó la denuncia y lo entregó. Nosotros intervenimos y pudimos establecer que por privado se comunicaron con ella 15 personas, que son mayores de edad y por eso se constituye como el delito de grooming o acoso a través de las redes”, explicó Güento.

El investigador señaló que comienzan enviando mensajes comunes hasta que logran que los chicos envíen algo subido de tono y luego usan eso para extorsionarlos u obligarlos a realizar otras cosas.

Como recomendación, el subcomisario Güento señaló que para prevenir hay que estar cerca de los chicos y ver con quiénes se contactan en sus redes sociales y advertirles sobre estas aplicaciones. Y si descubren esta situación, aconseja no asustarse, no borrar nada, no seguir el juego y denunciar.

35.000 contactos en un mismo grupo de Whatsapp

De acuerdo con la investigación, en el megagrupo había características de países centroamericanos y contactos locales. La aplicación peligrosa se llama Waslog y hay otras 15 similares.