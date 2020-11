Apuñalaron a una jubilada e incendiaron su vivienda en Temperley

Un vecino de nombre Leonardo, quien además es inquilino de la señora asaltada, comentó ante el canal de noticias C5N que se enteró de lo sucedido cuando salió de su domicilio y vio humo en el de Leonor. "Ella estaba tirada en la vereda, atada de pies y manos con cables y tenía dos puntazos en el pecho. Me dijo que el que la ató es el que estaba haciendo trabajos de albañil en su casa y que es el hermano de su yerno", relató el vecino. "Le podían robar pero atarla con cables, apuñalarla y querer prenderla fuego dentro de su casa, es terrible", se lamentó.

A-país.jpg

Los agentes de la Comisaría 3ra de Temperley, del partido de Lomas de Zamora, ya concretaron la aprehensión de un hombre, de 36 años, y una mujer, de 30. Además, siguen buscando a un tercer sospechoso y las fuentes policiales indicaron que el mismo tiene antecedentes penales por robo.

Diana, una de las hijas de la jubilada, confirmó ante los medios de comunicación que el violento prófugo es su cuñado y hacía dos meses estaba trabajando en el hogar de su madre. "Yo lo recomendé. Toda la familia le dio una oportunidad. Pero es un psicópata, vino a matarla y la plata se la llevó de paso", aseguró la joven y detalló que el acusado "salió hace dos años de prisión".

"Esto no es un robo por inseguridad, es un intento de femicidio. El la quiso matar, tenía saña, le pegó piñas en el pecho y se fue caminando. Ella resistió y se arrastró hasta la vereda para contarnos a nosotros quién había sido porque no quería que nos pase nada a nosotros", agregó. Además, comentó que la familia del delincuente "está destrozada" y está ayudando para dar con el paradero del criminal. "Su madre me dijo: ‘Te pido perdón por haberlo parido’", contó

En tanto, Matos permanecía este miércoles internada en el Hospital Interzonal Doctor José A. Esteves de Temperley, donde se encontraba "estable, pero delicada" ya que una de las heridas le habría afectado uno de los pulmones. Maximiliano, otro de los hijos de la adulta mayor, resaltó que "la recuperación es muy rápida". No obstante, remarcó que "se trata de una mujer de 76 años y que psicológicamente, está rota".