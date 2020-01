Araceli, al borde de la muerte

La internación que tuvo Araceli González en noviembre de 2019 tomó notoriedad no solo por el problema de salud que debió atravesar, sino también porque se dio en medio del conflicto que se reavivó entre ella y su ex marido, Adrián Suar. Toto Kirzner, hijo de ambos actores, reveló que su madre estuvo al borde de la muerte por ese entonces. “Todo provenía por una infección urinaria que de la uretra pasó al riñón y que de ahí pasó a la sangre. Por suerte no fue a otros órganos, no fue al pulmón ni al otro lado, sino hubiera sido fatal. Fue una ruleta rusa y zafó. Hubo muchísima incertidumbre”, señaló