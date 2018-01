En esa entrevista, la actriz reveló que fue “manoseada” cuando tenía cinco años y vivió gran parte de su infancia con miedo a ser abusada.

"Yo soy parte de las mujeres que estamos a favor del amor porque el amor sana. Yo fui agredida por mi género", lanzó Araceli para luego hacer una increíble confesión que dejó helado a todo el panel.

"En mi profesión, gracias a Dios, nunca fui acosada, pero de niña viví un montón de cosas. Tuve cinco años y a mí me manoseó un señor grande. Luego, cuando tenía 10 años, en el lugar donde vivía sentía miedo, porque si ibas con shortcito te podían correr. También vi cantidad de bultos en la calle de hombres que se paraban en la esquina para esperarte y mostrarte sus partes", describió con profunda tristeza.

Como si fuera poco, a su terrible testimonio le agregó que sufrió manipulación psicológica de un ex marido. “A veces, un marido que ante la sociedad se muestra como un gran hombre te manipula psicológicamente, por lo que terminás muy enferma. Y nadie se entera de eso".

Su testimonio logró conmover a muchos usuarios de Twitter que rápidamente le dieron su apoyo.

“La verdad sin palabra. Un ejemplo #araceligonzalez muchas antes de hablar tendría que aprender. Dejó a todos con la boca cerrada,#Intrusos2018”; “#Intrusos genial #araceligonzalez, como la banco! Que todo fluya y con amor” y “#SoyFeminista y banco a #araceligonzalez porque ella también lo es, sólo que la convencieron que el término es mala palabra. La queremos, y respetamos”, fueron algunos de lo comentarios que le llegaron.

La verdad sin palabra un ejemplo #araceligonzalez muchas antes de ablar tendrian q aprender dejo a todos con la boca cerrada,#Intrusos2018 — Dahy22 (@Dahy224) 25 de enero de 2018

#SoyFeminista y banco a #araceligonzalez porque ella también lo es, sólo que la convencieron que el término es mala palabra. La queremos, y respetamos. — Marisol Andrés (@_Soy_MeRy) 24 de enero de 2018

Sin embargo, otros tuiteros siguen asegurando que la intérprete tiene un concepto errado del feminismo y circularon mensajes como: “@intrusosoficial Araceli claramente no sos feminista, tampoco culta #araceligonzalez”, “La ignorancia de #AraceliGonzalez no tiene limites. No, no sabes de lo que estás hablando. Leer un poquito antes de hablar no hace daño. Soy #Apolítica dice encima. #NoHablesMás #TePerjudicas” y “Ahora que ya le explicaron a Araceli lo que es el feminismo y sigue repitiendo que estamos en contra de los varones...ya podemos decir que es una imbécil? O seguimos esperando? #Intrusos #araceligonzalez”.

La ignorancia de #AraceliGonzalez no tiene limites. No, no sabes de lo que estás hablando. Leer un poquito antes de hablar no hace daño. Soy #Apolítica dice encima. #NoHablesMás #TePerjudicas — csarmiento (@csarmiento) 25 de enero de 2018