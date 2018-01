Tras la polémica que generó al decir que no es feminista porque tiene hijo y marido, Araceli González realizó dos intervenciones en Intrusos para tratar de explicar sus dichos y reveló que sufrió abuso durante su infancia. “A los 5 años me manoseó un señor grande. Y a los 10 tenía miedo de pasar por determinados lugares. Y tuve que ver bultos de hombres que se paraban en la esquina a mostrarte sus partes. Dentro de mi profesión no recibí, pero yo tuve que hacer frente a un montón de cosas, y a veces la manipulación está en un marido que ante la sociedad se muestra bien, pero después te manipula psicológicamente y terminás enferma y nadie se entera”, contó con una mezcla de bronca, impotencia y tristeza, apuntándole a Adrián Suar. “Muchas veces no podemos hablar por miedo, porque no nos van a dejar trabajar, porque nos amenazan de que vamos a morir como ratas, porque amenazaron a mi marido de que no iba a trabajar tampoco”, afirmó Ara, quien el año pasado aseguró que en 2007 Suar le dijo que tanto ella como su actual pareja, Fabián Mazzei, no trabajarían más en su productora. “Muchas veces pensé en irme del país porque no podía criar a mis hijos y ser respetada”, agregó.