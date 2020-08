Arde el Cantando: le tiraron con todo a Laurita Fernández

La invitación no fue casual. Melina De Piano es la novia de Nell Valenti, el compañero de Esmeralda Mitre en el certamen; ella es cantante y ya había incursionado en un reality: en 2017 participó de “Combate”, programa que conducía Laurita Fernández, que la ninguneó en la pista o tal vez no se acordaba de Melina De Piano.

"Ay, yo sabía que la conocía de“ Combate ”, claro. ¡Qué memoria de pato! No era buena participante, pero cantaba bárbaro", dijo Laurita Fernández sin saber que Melina De Piano le había dedicado filosos tuits este año y en el pasado. "Laurita la trató súper bien y Melina De Piano decía 'no nos conocemos', pero…", escribió el periodista Pampito en Twitter, junto a las capturas de los picantes comentarios que había hecho la joven cantante antes de ir al certamen.

"Moria, te amo, jajaja", escribió Melina De Piano el 4 de agosto, cuando la jurado confrontó con Laurita Fernández. Ante ese comentario, una seguidora le manifestó que no "bancaba" a la One, y Melina se puso picante con Fernández: "Es que solo la amo por cómo le pone los puntos a la co-conductora".

En otro momento del “Cantando”, Melina De Piano se deslizó indirectamente, sin nombrarla, a Laurita Fernández: "¿Alguien le puede decir a la conductora que deje de chuparle las medias a todos? ¡Ay, qué estrés!". Al hacerse eco de las capturas de sus tuits, que volvió a visibilizar Pampito, Melina De Piano dijo que sus mensajes no eran con mala onda: "Jajajaja, es que me hacía cagar de risa Moria. No tiene nada que ver. La gente cambia y eso siempre es bienvenido. Y yo no soy famosa y tuiteo pelotudeces, jajaja ", cerró para echar más leña al fuego. ¿Le contestará Laurita?