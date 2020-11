Arde el Cantando: Lola Latorre sancionada, Charlotte denunció acomodo y Karina vs Mediavilla

La decisión llamó la atención dado que en las redes sociales muchos internautas pedían la expulsión de Lola latorre, tal como sucedió días atrás con Pablo Ruiz por asistir también a una fiesta clandestina sin tomar ninguna medida de prevención contra el coronavirus. Para más polémica, durante su ausencia, la dupla será reemplazada precisamente por el cantante que fue bajado del reality por su irresponsable accionar. Hará equipo con Melina De Piano.

Otra perlita de la noche fueron las explosivas declaraciones de Charlotte Caniggia contra Tinelli y su producción. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Canniggia sostuvo que hay "acomodados" en la competencia y señaló al periodista e influencer Lizardo Ponce y al actor Cachete Sierra.

"Esto pasa por producción, por (Pablo) Chato (Prada), Fede (Hoppe) y Tinelli. El programa mismo acomoda a la gente. Yo estuve en muchos reality y pasa eso. No es voto, pasa todo por atrás. Yo veo todo, me doy cuenta", manifestó la mediática. "El jurado le regala puntaje. Lizardo canta como yo, para el or...", sentenció Charlotte.

En tanto, Karina "La Princesita" y Oscar Mediavilla discutieron en vivo por las formas y criterios que ponen en juego a la hora de hacer devoluciones. "Sentí que el otro día fueron jurados de jurado y no me gusta, me falta una falta de respeto", arrancó diciendo la cantante de cumbia. "Yo no quiero entrar en esa, por más que esté en contra lo que ellos dicen y sus formas", sostuvo Karina en alusión a Moria Casán y el productor musical.

"El día que puse un 1, lo puse por el equipo y no me sentí cómoda con dos compañeros, siendo jurados. Quien comenzó esto fue Oscar cuando dijo 'voy a apoyar 10 porque con un 1 apagan a dos cantantes y no tiene nada que ver', y el puso un cero cuando Melina, la compañera de Alex Caniggia, y el coach no tenían nada que ver", se quejó Karina en referencia a la puntuación que hizo sobre una performace de Ivana Rossi y Ariel Puchetta. "Yo también te puedo responder esto, o estás pidiendo que me calle?, inquirió la jurado, a lo que su colega expresó: "La verdad, no me interesa lo que digas". "Bueno, estás respondiendo mucho, así que algo te debe interesar, de lo contrario me ignorarías", replicó La Princesita.