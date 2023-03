Ardiles fulminó a De Paul por sus dichos sobre la Selección Argentina

“Él tiene derecho a decir lo que quiera. En primer lugar, me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó. No tendría por qué meterse en ese terreno”, sentenció Ossie en diálogo con el programa Futbolemico de Showsport Radio (FM 101.3).