Argentina: el 43% violó la cuarentena para tener sexo

Una reciente investigación llevada a cabo en Argentina aseguró que el 43% de las parejas que no pasaron el aislamiento obligatorios juntas, rompieron la cuarentena para tener relaciones sexuales. Lo más alarmante es que un 6% intimó con un desconocido en este período de tiempo, violando así todas las medidas preventivas por el COVID-19.

Que no iba a ser sencillo, era sabido. Algunos no pudieron aceptar el peligro latente de la propagación del coronavirus y rompieron la cuarentena. La fundación AHF Argentina puso el foco en las relaciones amorosas y descubrió el alto porcentaje de quienes no lograron mantener la abstinencia: de acuerdo a un sondeo de 647 personas en todo el país, el 43% desacató las órdenes gubernamentales para tener sexo.