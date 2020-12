"Argentina MUERTE: del pañuelo blanco al verde": la furia de Canosa y Granata por el aborto legal

"El pueblo argentino le dice 'sí a las dos vidas'. Argentina es vida, nosotros ya ganamos por defenderla. Iremos a la Corte. Felicitaciones Presidente, más muertes, logró lo que quería", escribió Canosa, haciéndose eco de las palabras que publicó Alberto Fernández ya con el proyecto aprobado. "El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política", manifestó el mandatario.

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1344183258171502592 Del pañuelo blanco al pañuelo verde!#Argentina..

Vivan los derechos humanos — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 30, 2020

Por su parte, Amalia Granata replicó el tuit en el que Canosa disparó "Argentina: Muerte" y compartió el listado de los 38 legisladores de la cámara alta que levantaron la mano a favor del aborto legal y sentenció: "Acá están los senadores mercenarios".

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1344190821877379072 Argentina:MUERTE — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 30, 2020

"Nuestra lucha siempre fue y será volver a tener un país donde lo que importe sea cuidar a los vulnerables, no ocultarlos o descartarlos. Donde haya sentido común, la palabra valga y la política no signifique traición y privilegios. Vamos a seguir luchando. Esto recién empieza", prometió Granata.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344256106881835016 Nuestra lucha siempre fue y será volver a tener un país donde lo que importe sea cuidar a los vulnerables, no ocultarlos o descartarlos. Donde haya sentido común, la palabra valga y la política no signifique traición y privilegios. Vamos a seguir luchando. Esto recién empieza pic.twitter.com/VqX2J62IFe — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

"Las prioridades de la política de un país son el reflejo de sus principios y valores. Hoy la mayoría de los políticos de este país te dicen que no hay plata para darle de comer a los pibes pero si van a haber millones (de tus impuestos) para pagar abortos", se quejó.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344255621248516096 Las prioridades de la política de un país son el reflejo de sus principios y valores. Hoy la mayoría de los políticos de este país te dicen que no hay plata para darle de comer a los pibes pero si van a haber millones (de tus impuestos) para pagar abortos. — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

"Siempre dije que a gran parte de la política no le importan los niños porque no votan. Hoy vimos a muchos de esos políticos a los que no les importan los niños (los por nacer y los nacidos), ni el futuro, ni lo que opina el pueblo que los llevó a estar ahí", añadió la legusladora de Santa Fe.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344255376112431105 Siempre dije que a gran parte de la política no le importan los niños porque no votan. Hoy vimos a muchos de esos políticos a los que no les importan los niños (los por nacer y los nacidos), ni el futuro, ni lo que opina el pueblo que los llevó a estar ahí. — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

"Lo más grave es la crisis de representación que demostró esta ley. Ojalá sirva para que nunca más se vote a políticos que traicionan a sus votantes, que viven de la rosca y los arreglos por detrás, aprobando leyes por lo que le dicen sus jefes, la televisión o los diarios", dijo indignada.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344255557721608194 Pero lo más grave es la crisis de representación que demostró esta ley. Ojalá sirva para que nunca más se vote a políticos que traicionan a sus votantes, que viven de la rosca y los arreglos por detrás, aprobando leyes por lo que le dicen sus jefes, la televisión o los diarios. — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

"Mientras, el resto de la Argentina se hunde en problemas reales, graves y urgentes. Cada minuto que pasa, más niños se hunden en la miseria, y con ellos sus familias y su futuro. En un país donde el 60% de los pibes son pobres, quién puede hablar de progreso y revolución??", expresó en otro posteo.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344255739938951172 Mientras, el resto de la Argentina se hunde en problemas reales, graves y urgentes. Cada minuto que pasa, más niños se hunden en la miseria, y con ellos sus familias y su futuro. En un país donde el 60% de los pibes son pobres, quién puede hablar de progreso y revolución?? — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

"El aborto es un problema, pero legalizarlo no es la solución. Significa tapar un problema con otro y generar más daño. Si la gran mayoría coincide en que hay vida desde la concepción, entonces, cómo se justifica eliminar esa persona indefensa?", postuló.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344255680820244483 El aborto es un problema, pero legalizarlo no es la solución. Significa tapar un problema con otro y generar más daño. Si la gran mayoría coincide en que hay vida desde la concepción, entonces, cómo se justifica eliminar esa persona indefensa? — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

"Hoy el aborto es festejado en su mayoría por una clase media urbana y acomodada, 'chicas bien' de ciudad. Un festejo que nada tiene que ver con lo que pasa en la mayoría de la Argentina, un país que se desangra en hambre, miseria y pobreza mientras la mayoría mira para otro lado", expresó.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344255438297178112 Hoy el aborto es festejado en su mayoría por una clase media urbana y acomodada, “chicas bien” de ciudad. Un festejo que nada tiene que ver con lo que pasa en la mayoría de la Argentina, un país que se desangra en hambre, miseria y pobreza mientras la mayoría mira para otro lado — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

"Usan como excusa a las mujeres pobres y excluidas, que casualmente nunca tienen voz en los medios, sino que otras siempre hablan por 'ellas'. Cualquiera que ha estado en un barrio humilde sabe que la gran mayoría de esas mujeres valora la vida como nadie y no bancan el aborto", remarcó en su extenso descargo.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1344255498141519874 Usan como excusa a las mujeres pobres y excluidas, que casualmente nunca tienen voz en los medios, sino que otras siempre hablan por “ellas”. Cualquiera que ha estado en un barrio humilde sabe que la gran mayoría de esas mujeres valora la vida como nadie y no bancan el aborto. — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 30, 2020

Nicolé Neumann, quien se manifestó en contra del aborto legal en varias oportunidades, también hizo su descargo a través de sus historias en Instagram.

nicole 2 (1).jpg

"¿Asesinar una vida es salud pública? Me parece que no. El cáncer de mama es un tema de salud pública. un embarazo no es una enfermedad", señaló la modelo en la previa de la votación.

Ya con la ley sancionada, se expresó través de varios afiches: "Una lástima, después de una año malo, pedorro, que las fiestas hayan terminado a todo lo contrario de 'noche de paz, noche de amor'. No lo entiendo... como siempre digo.. soy medio Unicornio", dijo Nicole.

NICOLE (4).jpg

Cabe destacar que tanto Granata como Canosa se convirtieron en tendencia en las redes cuando se aprobó la ley con numerosos mensajes y memes de internautas a favor del aborto legal.

https://twitter.com/marquisswtf/status/1344183088692285440 Dedicado para Amalia granata y Viviana canosa #ESLEY pic.twitter.com/7OU9V1hJ3a — marquiss (@marquisswtf) December 30, 2020

https://twitter.com/Magalucero08/status/1344126818299695104 Que pasará con Amalia Granata, Agustín laje y Viviana canosa cuando se apruebe la ley?!? pic.twitter.com/2x8bPYKxq3 — MAGA (@Magalucero08) December 30, 2020

https://twitter.com/luciakraiani/status/1344186362115796992 imagenes ineditas de amalia granata, viviana canosa y agustin laje en estos momentos

#AbortoLegal2020



pic.twitter.com/BqcSDbHxrp — lucía (@luciakraiani) December 30, 2020

https://twitter.com/fIeurphiIe/status/1344120199637831681 Amalia Granata, Edu Feinmann, Laje, Vicky Pitta y Viviana Canosa ahora que es ley el Aborto pensando cómo lucrar de ahora en más: pic.twitter.com/fZcB08VRpJ — ES LEY . (@fIeurphiIe) December 30, 2020

https://twitter.com/diegowainstein/status/1344143346541981696 Hoy un gobierno peronista empezó a aplicar la vacuna rusa para combatir el covid, y promovió la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Que mal día para ser

Viviana Canosa... — Diego Wainstein (@diegowainstein) December 30, 2020

https://twitter.com/sosagustina/status/1344144201865453569 Militó contra las vacunas. Militó a favor del aborto clandestino. Tomó dióxido de cloro en vivo contaminando la mente de muchas personas. Podemos dar por cerrado este antro llamado Viviana Canosa para siempre? pic.twitter.com/uav2FG8gh6 — Agustina (@sosagustina) December 30, 2020

https://twitter.com/fabipa90/status/1344275886913302532 Llueve? No, son las lágrimas de Viviana Canosa y Amalia Granata. — Fabipa (@fabipa90) December 30, 2020

https://twitter.com/ramiro20034/status/1344191390989905920 Amalia Granata, Viviana Canosa y la mujer q grita MaTA bEBeEes en estos momentos: pic.twitter.com/fNqbK1Stsz — Rmiro (@ramiro20034) December 30, 2020

https://twitter.com/tayblinku/status/1344127970227724288 Y ahora que es ley, de que va a laburar amalia granata? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? pic.twitter.com/SdkHubcECQ — rose solo (@tayblinku) December 30, 2020

https://twitter.com/AccioTolkien/status/1344280503113936898 Ahora que fracasó en lo único por los que llegó a diputados, ¿será este el fin del curro de Amalia Granata? pic.twitter.com/mLcrITtMQq — Mica (@AccioTolkien) December 30, 2020

https://twitter.com/apv090586/status/1344280491000799233 Si Robbie Williams hubiera sido abortado, Amalia Granata no hubiera nacido pic.twitter.com/Abg0PbZk8J — Andrés K (@apv090586) December 30, 2020

https://twitter.com/JuanniEscobar/status/1344277522360496130 Amalia Granata cuando se enteró que se aprobó la ley y se quedó sin trabajo pic.twitter.com/wtntEXnJyI — Juanito (@JuanniEscobar) December 30, 2020