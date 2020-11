Argentina quiere estirar su arranque perfecto

Enfrente tendrá a un rival sin megafiguras en la lista, pero al mando del argentino Eduardo Berizzo, que se ha distinguido por el orden y la ambición en sus equipos previos.

Paraguay llega con 4 puntos en la tabla, como uno de los escoltas de Argentina y Brasil, gracias al empate como local ante Perú (2 a 2 en el estreno) y la victoria como visitante de Venezuela (1 a 0), que lo dejó bien posicionado en el arranque.

El brasileño Raphael Claus pondrá en marcha las acciones desde las 21, nuevamente sin público en las tribunas por la cuestión sanitaria, pero para las cámaras de la TV Pública y TyC Sports.

Messi, confirmado

El astro argentino Lionel Messi fue de los primeros futbolistas que juegan en el exterior en llegar al predio de la AFA.

El capitán albiceleste generó algunas dudas por las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo y que lo dejaron jugar solo los segundos 45 minutos en el partido del Barcelona ante el Betis por la Liga de España.

Sin embargo, ayer en conferencia de prensa, Scaloni confirmó al 10 desde el inicio, más allá de que habrá una evaluación de su estado atlético al término del cruce y proyectando ya el viaje a Perú para el compromiso del martes.

El día a día del capitán argentino no fue el único inconveniente que ha tenido que seguir de cerca el seleccionador. Tuvo que bajar de la lista de convocados por lesión o impedimentos físicos a Paulo Dybala, al neuquino Marcos Acuña y Roberto Pereyra. Además, recién ayer recibió al ex River, Lucas Martínez Quarta, quien debió superar un doble hisopado para salir de Italia y de la Fiorentina que no tenía muchos deseos de cederlo al combinado nacional en esta oportunidad por el rebrote de COVID-19 que sacude a toda Europa.

Se especula que el marcador central será titular, ratificando el vuelo que su rendimiento ha tomado en el presente y que lo ha adueñado de la posición en una última línea donde deja muchas dudas el presente deportivo de su compañero, el ex Vélez y Manchester City, Nicolás Otamendi, quien por ahora parece ganarle la pulseada a Walter Kanemann, quien se lo había perdido el mes pasado por una lesión.