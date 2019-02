Argentina XV lo enterró a EE.UU. en el Hormiguero

El equipo de Ignacio Fernández Lobbe tuvo nuevamente una tarde excepcional, como en el debut hace una semana atrás, frente a Brasil en cancha de Neuquén RC.

El primer try no se hizo esperar. En el primer ataque, Argentina XV ya ganaba 7 a 0, con el try del full back Santiago Carrera y la conversión de Martín Elias. Y a los 8 minutos hubo otra sorpresa albiceleste: tras una jugada que inició desde un line y que terminó con el try de Lucas Favre. Estados Unidos era puro desconcierto.

A los 28 minutos, Gaspar Baldunciel marcó un nuevo try para los locales, tras una distribución precisa y eficaz. Y las malas noticias continuaron para los estadounidenses, ya que Paul Lasike fue expulsado y tuvieron que afrontar los 50 minutos restantes en inferioridad numérica.

Argentina XV se fue a los vestuarios 21-0 arriba y ovacionada por el público.

En la segunda etapa, la selección siguió metida en el objetivo, ampliando la diferencia con un try de Carreras, tras un pase de lujo de Elías, un rompimiento de Julián Domínguez para que Felipe Ezcurra apoyara otro try (33-0), el try de Domínguez después de una gran jugada previa y para cerrar el try del capitán Lautaro Bavaro.

Argentina XV anuló a su rival, que tuvo consuelo en tiempo de descuento. Con un try penal y un try de Fawsitt, Estados Unidos descontó en los minutos adicionales. Todavía queda camino por recorrer, pero el seleccionado nacional dio dos pases claves en la región, con el aliento de miles de valletanos.