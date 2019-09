Argentino U-17 de básquet: detrás de los sueños, el esfuerzo de los chicos

Gianella será una de las figuras de este certamen ya que este año logró con la casaca Argentina, la medalla de plata en el campeonato Sudamericano U-14 que se disputó en Guayaquil, Ecuador.

“Feliz por la convocatoria”, pese a que tiene dos años menos, recién cumplidos, se ilusiona con llevar a Neuquén a lo más alto.

“Comencé a jugar desde muy chiquita, desde los cuatro años, porque mi papá y mi mamá lo hacían. Me inicié en el club Petrolero. Allí jugué casi 7 años. Por cuestiones que se había terminado el femenino decidimos con mi familia, que me cambiara a Pérfora, dónde estuve jugando desde los 11 años hasta el año pasado cuando decidimos volver a cambiar porque Pérfora no presentaba este año U15. Fue así llegué a Centro Español dónde me recibieron muy bien”, contó.

Este año Gianella consiguió el logro más importante hasta ahora de su carrera al colgarse la medalla de plata en el Sudamericano U14, perdiendo la final con Brasil.

“Para mi este logro fue muy importante porque gracias al esfuerzo que hice pude llegar a donde siempre quise. Tuve que dejar de lado muchas cosas, como cumpleaños de fin de semana para seguir entrenando”. En este sentido recalcó que tiene “un gran apoyo de la familia” y también destacó a ”Sebastián Tapia, entrenador de Centro Español y a Petrolero dónde entrena cuando por cuestiones de distancia no puede hacerlo en Plottier”.

Con el Argentino U17 como objetivo inmediato buscará conseguir otro podio, ahora con la casaca verde.

Los chicos debutarán con Chaco a las 17.30 en el gimnasio de Independiente y las chicas a las 20:30 con Corrientes, en el mismo escenario, dónde a las 17:30 será el acto inaugural.