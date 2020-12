Ariana Grande estrenó su documental en Netflix

La cantante llegó al servicio digital Netflix con su película Excuse Me, I Love You , un proyecto denominado por la plataforma de streaming como "un evento mundial, con Ariana Grande". Allí, la joven cuenta sus experiencias arriba y abajo de los escenarios.

Los fanáticos de Ariana Grande, además de los pormenores, también podrán disfrutar de presentaciones en vivo de canciones como 7 Rings y Thank U, Next, las cuales fueron incluidas en el filme.

Ariana y Mariah

Desde el inicio de su carrera, Ariana Grande ha sido comparada con la voz de Mariah Carey, por ello, uno de los momentos más esperados de la película de Netflix, es cuando la joven recibe una llamada de su manager Scooter Braun, quien le dice que Carey la invitó a ser parte del nuevo video de “All i want for christmas is you”.

Al respecto, comentó: “Aparentemente la solicitud vino de ella, no sé cómo sentirme ahora. Aprendí a cantar imitándola, a Beyonce y a Whitney Houston también. El hecho de que pensara en mí es conmovedor. Significa mucho para mí como artista y como fan”, comentó.

