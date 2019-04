Arias y el título: "Fue un desahogo para mí"

“Le agradecí al técnico por la confianza que me tuvo porque se la jugó y no habrá sido fácil. Se lo agradecí en persona”, declaró el futbolista nacido en esta provincia y que representa al seleccionado de Chile. “Se me miró de reojo porque no había llegado de ningún club importante. Siempre confié en mí y en mis condiciones”, continuó el arquero que arribó al conjunto de Avellaneda desde Unión La Calera del fútbol trasandino.