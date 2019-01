"Estábamos con los últimos ensayos antes de hacer Los Únicos en el Teatro Ópera. Había una página y media del guión en la que mi personaje no decía nada, no tenía ninguna acción. Entonces le propuse a (el director) Marcos Carnevale que mi personaje saliera de escena. Me dijo que sí, que lo hablara con Cristian, el apuntador. Y como en esa página y media había un bocadillo, le dije que lo mío lo podía decir Nico Vázquez. Pero se ve que Cristian se olvidó de avisar y, al día siguiente, vino esa escena y yo me fui. De repente había que decir eso, todos miran y no me encuentran..., relató el actor este martes en el living de Intrusos.

"Cuando expliqué que no iba a estar en esa parte. Él (por Cabré) agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal. Delante de todo el mundo. Y se fue", recordó.

"Obviamente yo no me quedé callado. Eso me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón, y aunque tuviese razón, me lo tendría que haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí. Me lo dijo en un mal tono", sostuvo.

"Después de ese episodio, pedí irme un mes antes. Yo no estaba cómodo. Ellos (por la producción) lo aceptaron, aunque no de buen gusto"

"Después me llamaron porque querían que fuera a grabar el último capítulo porque había un casamiento. Yo seguía malo, ofuscado, y dije que iba pero que en mi escena no estuviera Cabré. Pero ellos me dijeron que no, que los personajes eran amigos. Entonces no fui", relató.

Agregó que su malestar con Cabré era tal que cuando hizo los dos meses de teatro en el Ópera, "tenía una cartulina en la que marcaba cuánto faltaba para que termine". "Parecía un preso. Me sentía muy mal. Fue una experiencia muy desagradable", sentenció

A su vez, André aseguró que lo que más le dolió de esa pelea fue "perder" su amistad con Eugenia Tobal, la ex pareja de Cabré que también era parte del elenco de Los Únicos.

"Éramos muy amigos. A partir de su casamiento, Eugenia ya no era la misma. Sus abrazos ya no eran los mismos. Sentí que me había sacado a mi amiga, creo que eso es lo que más me dolió", señaló.

"Ella hizo causa común, estaba enamorada... ", analizó y aclaró: "Aunque tampoco tuvo desaires conmigo".